’New Look’ a Castagnola di sopra La sfida di Alessandra e Rosella

Nonostante la crisi c’è chi investe e rilancia. E’ il caso di Alessandra Tazzini e Rosella Cecconi che nonostante le difficoltà del commercio credono nel rinnovamento e nell’innovazione e dopo il rinnovo del locale riaprono oggi la loro attività con tanto entusiasmo, a Castagnola, il loro negozio di abbigliamento. E’ il ’New Look’ e si trova in via Pomezia a Castagnola di sopra. L’apertura è fissata per oggi alle ore 16. Tutti sono invitati a visitare il nuovo negozio, nato sulle ceneri di un analogo negozio di abbigliamento. Si tratta di un negozio storico per il commercio di Castagnola. Per il taglio del nastro è previsto un piccolo rinfresco per un brindisi inaugurale e benaugurante.