Nausicaa si trasferisce alla Imm. Arrighi: "La Marina del futuro"

Sarà un fine settimana dedicato al trasloco, per il settore tecnico di Nausicaa, che sposterà l’attuale sede di viale Zaccagna alla palazzina Mangiarotti a Carrarafiere. La sindaca, Serena Arrighi, sul posto per osservare , ha dichiarato: "La nuova Nausicaa sta prendendo forma – ha sottolineato Arrighi –. Avrà un ruolo sempre più importante nel contesto cittadino. Ricordiamo che la gamma di servizi che svolge Nausicaa è molto vasta, perché spazia dalle farmacie all’ambiente, all’illuminazione, alla gestione delle aree verdi, dai servizi cimiteriali a quelli scolastici, passando poi dal piano della sosta e così via. Un apparato complesso, al servizio dei cittadini per 365 giorni l’anno". "Ringrazio tutti i dipendenti che si sono impegnati con serietà nel mettersi a disposizione dell’azienda per accompagnare questa operazione complessa – ha ricordato l’assessore alle partecipate, Carlo Orlandi – Durante questo fine settimana ci sarà l’attivazione dei primi uffici, che già da lunedì saranno operativi nella nuova sede, ex Imm. Tra questi, l’ufficio personale e l’ufficio amministrativo. A seguire, tutti gli altri".

"E’ un’operazione a cui abbiamo fortemente creduto fin da subito – ha commentato il presidente della multiservizi, Antonio Valenti – Ringrazio tutto il consiglio di amministrazione per il lavoro svolto, così come il personale. Grazie al lavoro di tutti è stato possibile realizzare questo cambio di sede. Questa operazione rappresenta un rinnovamento e un cambiamento che porterà benefici all’azienda, ai lavoratori, all’economia e quindi alla città".

Nausicaa ricorda infine che durante le operazioni di trasloco, ovvero fino al 15 aprile, potrebbero verificarsi dei rallentamenti nello svolgimento dei servizi, per i quali si scusa.

Per contenere il momentaneo disagio è però stato messo a disposizione il numero di cellulare 333 4923977, utilizzabile esclusivamente in questo periodo di tempo e comunque fino al ripristino della consueta numerazione del centralino. Per servizi come la prenotazione del ritiro ingombranti e per eventuali segnalazioni, si raccomanda l’utilizzo di Junker App o della casella mail [email protected] che saranno regolarmente presidiati anche in questi giorni di transizone per l’azienda multiservizi.