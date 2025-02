Nausicaa assume 4 educatori

Nausicaa cerca quattro educatori socio-pedagogici a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare domanda sul modulo che si può scaricare dal sito aziendale (www.nausicaacarrara.it) o sull’albo pretorio del Comune di Carrara. L’incarico prevede una prestazione lavorativa di 38 ore settimanali per il periodo dal 15 settembre al 10 giugno. Le figure selezionate dovranno avere almeno una laurea triennale, e saranno impiegate all’interno di specifici progetti educativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità dei soggetti destinatari, con obiettivi educativo relazionali, in un contesto di partecipazione, recupero alla vita quotidiana e positivo inserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. Le domanda di partecipazione dovranno essere consegnate tassativamente entro il 6 marzo 2025, compilate utilizzando esclusivamente l’allegato ‘Modello di Domanda’ e corredate di tutti i documenti obbligatori richiesti. Le domande si possono consegnare al protocollo aziendale a mano, o tramite forma equivalente nella sede di viale Galileo Galilei 133, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.