Natura, enogastronomia e cultura . La formula per un turismo vincente: "Nuovo portale online entro l’anno"

Che cos’è l’Ambito turistico della Lunigiana e quanto è importante per il turismo del territorio? La Regione, nel 2018, ha diviso la Toscana in aree omogenee come strumento ottimale di organizzazione turistica, e questo permette agli Enti che le coordinano, come l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, di gestire la promozione turistica al meglio. Se, infatti, come dicono i dati appena usciti di Irpet (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana), la Lunigiana è in testa alla classifica toscana (è il primo ambito su 28 per crescita percentuale 2024 sull’anno 2019, e si attesta alla settima posizione per crescita percentuale sul 2023), è grazie anche al lavoro dell’Ambito Turistico, che è dunque fondamentale per il percorso di questo territorio che vorrebbe vivere proprio di turismo. Il grande impegno degli operatori turistici è la base senza la quale non sarebbe possibile parlare di turismo in Lunigiana, ma quello studiato e organizzato del team dell’Ambito Turistico è essenziale per far sì che il sogno si possa realizzare. Molti sono stati gli strumenti adoperati da chi gestisce l’Ambito come, ad esempio, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore che si sono tenute da febbraio 2024 e sono ancora in corso. La Lunigiana è stata presente a Monaco, Parigi e Berlino per quanto riguarda il mercato estero, e ad Arezzo, Milano, Napoli, La Spezia, Genova, Rimini, Misano Adriatico e Paestum per quello italiano. Fiere importanti, diverse tra loro, per le quali l’Ambito è stato in grado di offrire pacchetti di esperienze diverse a seconda del target. La promozione del territorio si è concretizzata anche attraverso l’ospitalità verso giornalisti, influencer, tour operator e supporto a programmi tv che hanno deciso di dedicarsi al racconto di questa terra di confine. Un nuovo target è stato quello proposto dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest che coinvolge il turismo connesso ai matrimoni-wedding, facendo così conoscere location belle e interessanti per futuri sposi stranieri, soprattutto americani, che scelgono l’Italia come meta per coronare il proprio sogno d’amore. E ancora, la cura dei social, l’implementazione del sito Visit Tuscany, vetrina dell’intera regione, in lingua italiana e in inglese. Insomma, una promozione a tutto tondo pianificata previo studio attento e meticoloso e che si sviluppa soprattutto su tre linee: vivere la Lunigiana con gusto, active oppure slow. Tre modalità per chi ama il cibo, l’avventura e la cultura. Tre proposte che hanno l’obiettivo di accontentare proprio tutti per riuscire a “catturare“ più turisti possibili. Infine, una bella novità è alle porte: entro fine 2024 sarà lanciato il nuovo portale turistico online dell’Ambito Turistico della Lunigiana. Un sito ricco che saprà raccontare la nostra terra e che avrà il compito, anch’esso, di incuriosire e attirare nuovi turisti sul nostro territorio. "Appena nato il nuovo Ambito ci siamo messi subito al lavoro per creare un team fatto di quegli operatori turistici grazie ai quali abbiamo potuto creare il brand Lunigiana e che sono il motore di tutto il progetto – commenta il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana Gianluigi Giannetti, anche sindaco di Fivizzano –. Se l’Unione di Comuni si occupa della parte burocratica avendo in capo la funzione del turismo, la vera forza sono coloro che investono e credono nelle potenzialità di questa terra che può offrire moltissimo. Abbiamo ancora delle cose da fare, si può sempre migliorare, ma continuiamo a lavorare in questa direzione, con sinergia e collaborazione tra Ente e Operatori, che sembra proprio essere quella giusta dato che i risultati si vedono e sono ottimi".