Nabil, alunno prodigio. Ambasciatore ’Stem’ ai Giochi Matematici. Gran finale alla Bocconi

In viaggio verso Milano per partecipare alla prestigiosa finale nazionale dei Giochi Matematici, in programma sabato 25 all’Università Bocconi. L’alunno prodigio Nabil Youssef della classe IV della English Primary School di Massa, si è infatti qualificato per l’importante prova e l’entusiasmo è alle stelle. La scuola quest’anno ha partecipato con le classi IV e V all’edizione 2024 dei Campionati Junior, organizzati da Mateinitaly in collaborazione con il Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. I Campionati Junior sono stati un prezioso strumento per sostenere l’apprendimento della matematica, creando un ambiente giocoso e senza pressioni, e portando risultati sorprendenti. Questo approccio favorisce l’eccitazione della sfida anziché l’ansia da valutazione scolastica, riflettendo l’impegno della scuola nel potenziamento delle discipline STEM e nella preparazione degli alunni per le sfide accademiche e professionali fin dalla giovane età. Nabil Youssef ha superato con successo le selezioni regionali e ha staccato il pass per Milano, dove rappresenterà con orgoglio la English Primary School e la città di Massa. Lo staff scolastico e i compagni di classe si congratulano per questo eccezionale risultato.

"Il coinvolgimento dei nostri studenti nei Giochi Matematici non è solo una competizione, ma anche un’occasione per coltivare le loro abilità matematiche in un contesto divertente e senza pressioni eccessive – spiegano dalla scuola – L’obiettivo è promuovere l’interesse per le discipline STEM fin da una giovane età, preparando gli alunni alle sfide accademiche e professionali future. Negli anni futuri la scuola si impegnerà a coltivare e potenziare le abilità dei singoli alunni concentrandosi non solo sullo sviluppo delle competenze tecniche ma soprattutto sulle soft skills indispensabili per affrontare un domani il mondo del lavoro. Sottolineiamo l’importanza di un approccio equilibrato alla competizione, incoraggiando gli alunni a gestire il confronto in modo costruttivo e a trovare gioia nella sfida e nel successo personale. Un grazie speciale alle maestre Fabiana e Michela per la loro guida preziosa per aver accompagnato gli alunni lungo questo percorso di crescita e apprendimento".