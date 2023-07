Musica per scoprire i paesi Tre concerti a Bagnone "Così valorizziamo i borghi"

Valorizzare i borghi sotto il profilo turistico grazie alla musica di qualità. Nel fine settimana l’amministrazione comunale di Bagnone ha in programma ‘Musica nei borghi’, progetto che va avanti da 15 anni in location di prestigio e angoli suggestivi del territorio. A esibirsi sarà l’Ensemble Le Musiche con Simone Bernardini che proporrà brani di Haydn, Debussy, Händel, Mozart, Sarasate, Vivaldi, Webern. Si comincia domani a Bagnone in piazza del Castello, sabato a Castiglione del Terziere, in piazza del Castello, e domenica di nuovo a Bagnone in piazza Santa Maria. I concerti, a ingresso gratuito, iniziano alle 21,15. Questi i nomi dei musicisti coinvolti che arrivano d’ogni parte del mondo: Nicola Montecchio (clavicembalo), Solveig Schibilsky (clarinetto), Georg Schwärsky (contrabbasso), Curt Schroeter (flauto), Lara Albesano e Jona Schibilsky (viole), Giulia Bellingeri, Simone Bernardini, Maité Lucia Bernardini Bellingeri, Federico Castelluccio, Debora Dienstmann, Anna Molinari e Jona Schibilsky (violini), Stefano Cucuzzella e Lucia Molinari (violoncelli).

All’offerta musicale si sommerà quella turistica, grazie a ’Farfalle in cammino’, con Sigeric, che ha inserito nella manifestazione ‘Chiese, castelli e palazzi aperti’. Si tratta di due visite a Bagnone. "Domani, alle 18, visiteremo i giardini del castello e la chiesa di San Nicolò – spiega Eleonora Bazzali – mentre domenica proporremo la formula ’Bagnone segreta’, una passeggiata nel borgo per scoprire le sue storie e curiosità. Le visite saranno gratuite, a offerta libera. Per prenotare, tel. 348 8097918 o 366 3712808".

"Per noi è un appuntamento imperdibile – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Luigi Leonardi – partecipano lunigianesi, ma non solo, anche molte persone che seguono il festival da anni. Si tratta di eventi di qualità in luoghi particolari, che vogliamo offrire alla cittadinanza".

Gli artisti intanto sono a Bagnone, dove vivranno assieme per alcuni giorni. "Per noi è un appuntamento bellissimo – raccontano – che aspettiamo per tutto l’anno. Simone Bernardini è il collante fra tutti noi, ci chiama e siamo felici di suonare assieme. E’ anche un bel momento di amicizia". L’evento, per il Comune di Bagnone, è organizzato è da Francesca Guastalli e Monica Armanetti, grazie anche alla disponibilità della Società cooperativa scuola di musica Dedalo.

Monica Leoncini