’Musica per la scienza’ con un concerto per due pianoforti

Primo appuntamento di ’Musica per la scienza 2025’. Oggi, alle 17, all’auditorium della chiesa di San Giuseppe, in via Pisa, a Marina di Massa, si terrà un concerto per due pianoforti a quattro, sei e otto mani con Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi, Massimo Somenzi e Pietro Giorgini. Musiche di Grieg, Rachmaninoff, Tarenghi, Gershwin e Rosenblatt. Tutti concertisti di livello internazionale, i quattro pianisti vantano collaborazioni con importanti teatri e sedi concertistiche, nonchè premi prestigiosi. L’ingresso costra 15 euro, il ricavato sarà interamente devoluto al finanziamento del Premio nazionale ’Matteo Caleo’ per tesi di dottorato in Neuroscienze. Nata nel 2023 la Fondazione Caleo sostiene iniziative e progetti volti al sostegno dei giovani che studiano le neuroscienze, alla divulgazione scientifica e al dibattito su tematiche care a Matteo Caleo come quelle legate al rapporto tra scienza e spiritualità.