Musica Il Cile tra energia, nostalgia e futuro

Un mix di energia, nostalgia, novità e passato. E il Cile, con la sua band al completo, sarà in concerto oggi, alle 21,45 al ‘Dms Stage’ di Montignoso per presentare il nuovo singolo ‘Il cielo verticale’. Da “Cemento Armato” del 2012 passando per “Maria Salvador”, “Siamo Morti A Vent’anni”, “Liberi Di Vivere”, “Sapevi Di Me” e altri brani ancora per arrivare all’ultimo lavoro. Con lui non poteva mancare una formazione di professionisti: Timo Orlandi (basso), Nicola Sciarpa (tastiere), Leo Caleo (chitarra) e Giacomo Lorè (batteria). Il Dms Stage fa parte dei locali in cui Il Cile ha scelto di presentare il suo nuovissimo singolo e gli organizzatori della serata non vedono l’ora di portare sul palco un artista che colpisce per la sua voce inconfondibile e per la penna arguta, sensibile e divertita.

Il Cile, all’anagrafe Lorenzo Cilembrini, è chitarrista, scrittore e compositore. Ha esordito nel 2011 come coautore di alcuni testi per i Negrita, insieme a Pau, per l’album “Dannato vivere” (disco di platino). Da ricordare la hit “Brucerò per te”, certificato oro FIMI. Nel 2012 debutta come cantautore con il singolo “Cemento armato”, uno dei più grandi successi radiofonici dell’anno e con il suo primo disco “Siamo morti a vent’anni” che esordisce al quarto posto della classifica FIMI. Apre i concerti di Ben Harper e dei Cranberries, oltre ad essere l’unico artista Italiano all’ultima edizione dell’Heineken Jammin Festival. Nel 2013 a Sanremo nei giovani con “Le parole non servono più” conquistando i premi “Assomusica” e “Sergio Bardotti” come migliore testo tra tutte le canzoni in gara, big compresi, ed è opening act al primo tour di Jovanotti negli stadi. Nel 2014 apre le date di Roma e Milano del tour di Ligabue e l’anno dopo scrive insieme a Pau il testo della hit “Il gioco” dei Negrita, scrive e canta l’iconico ritornello della hit “Maria Salvador” per l’album “Il bello di esser brutti” di J-Ax, ottenendo 6 dischi di platino. Molti gli artisti con cui Il Cile ha collaborato: J-AX, Club Dogo, Gue Pequeno, Syria, Enzo Ghinazzi, Clementino, Grido, Ensi, Negrita, Loredana Berté, Bianca Atzei, Tommaso Primo e Katia Ricciarelli.