Appuntamento con ’Musica e parole - Viaggio tra le compositrici dal ‘700 a oggi“ sabato prossimo alle 21 all’auditorium Don Milani di Marina di Massa in via Pisa 18 con Alessandra Berti, voce recitante, Gioia Giusti e Claudia Crosilla, pianoforte.

Gioia Giusti ha iniziato a studiare il pianoforte con Giovanna Lorieri, sotto la cui guida ha partecipato e vinto numerosi concorsi pianistici. A 12 anni ha frequentato l’Accademia pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, seguita da Gianluca Luisi. Al Conservatorio Verdi di Milano ha studiato con Riccardo Risaliti e Vincenzo Balzani, sotto la cui guida si è diplomata con il massimo dei voti. Insegna dal 2017 pianoforte e musica da camera nel liceo musicale Palma di Massa.

Anna Claudia Crosilla è nata a La Spezia, ha condotto i suoi studi di pianoforte al Conservatorio di musica Puccini (ex ’Nicolò Paganini’) di La Spezia sotto la guida di Pina Telara dove si è diplomata con il Maestro Giampiero Semeraro. Sempre nello stesso Conservatorio ha seguito corsi di canto corale con il M° Angelo Lombardi, di musica da camera con la Alla Volkova e si è dedicata all’accompagnamento di strumentisti e cantanti. Nel Febbraio 2002 ha effettuato al “Gran Cafè Margherita” di Viareggio, una registrazione per la NBC americana per il programma “Italian Living and Cooking” dedicato a Giacomo Puccini. Dal 2004 al 2010 ha fatto parte del quartetto pianistico “Miari Ensamble”.

Alessandra Berti è attrice, autrice, regista, insegnante di teatro, Arte Teatro terapista con formazione all’istituto teatrale europeo di Roma e tecnico dell’animazione socio educativa. Da anni e, a tutt’oggi, lavora nella produzione di propri spettacoli teatrali, spettacoli che scrive, dirige ed interpreta, di spessore e di impegno sociale e civile e conduce corsi per attori, tra cui il Laboratorio permanente di teatro civile. Si forma e occupa di teatro dal 2000. Negli anni ha trovato la sua identità artistica nel teatro civile approfondendo e mettendo in scena, temi come: Memoria e Resistenza, violenza di genere, diritti umani, legalità, disordini alimentari, rispetto per l’ambiente, pace.