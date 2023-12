"Musica e Condivisione a Aulla: Giovani Allievi della Scuola di Musica Abreu in Piazza"

Un pomeriggio all’insegna di musica e condivisione, quello di domenica ad Aulla dove all’ex stazione ferroviaria, i giovani allievi e allieve della Scuola di Musica Abreu si sono riuniti per suonare. Presenti pianisti, numerosi fra chitarriste e chitarristi, batteria, cantanti, i piccoli allievi di propedeutica musicale e della nuova classe di violino. Il progetto a cura del circolo Arci Agogo di Aulla, patrocinato sin da subito dal Comune di Aulla, coinvolge adulti, giovani e bimbi di tutte le età. Collaborano al progetto gli insegnanti Dino Dinelli: pianoforte e orchestra; Patricia Bustos: canto; Emanuele Pauletta e Marco Astesana: chitarra; Massimiliano Furia: batteria e percussioni; Nicola Guazzagni: basso e contrabbasso; Zonia Cedeno: propedeutica musicale; Laura Mirri: violino. Quella di domenica era la prova generale per la ripresa dell’orchestra della scuola Abreu. C’erano il sindaco Roberto Valettini e i consiglieri Giovanni Schianchi, Katia Tomè e Maria Grazia Tortoriello. "Grazie alle famiglie, soci e socie del circolo che malgrado le temperature rigide si sono radunati in piazza Roma per gli auguri di Natale – dicono dal circolo Agogo – L’ interesse degli intervenuti sarà premiato con un concerto all’aperto in bella stagione. Finalmente Aulla può tornare ad avere una sua orchestra giovanile". Info sulla Scuola di musica Abreu al 371 4638863.