Musica e cave di marmo Esperienza multi sensoriale

di Daniele Rosi

Un’esperienza multi sensoriale che unisce musica e cave di marmo. Nella cornice del deposito ’Successori Adolfo Corsi’, sabato 30 luglio si svolgerà la quinta edizione di Vox Marmoris; un party di musica elettronica ambientato sulle cave di Carrara. Per l’occasione è stata stretta una partnership con lo Ied Milano, l’istituto di design, che prevede una open call per gli studenti iscritti ai corsi di video design e sound design.

I giovani creativi hanno presentato dei progetti multimediali poi selezionati dallo staff di Vox Marmoris per essere realizzati dal vivo il giorno dell’evento. I quattro studenti ospitati completeranno i loro progetti registrando suoni ed immagini direttamente alle cave, creando così le performance con il materiale raccolto.

Lo show avrà inizio dalle 20 e sarà animato da una line up di artisti internazionali e locali, con lo scopo di dare nuova forma ed immagine al territorio, innescando un legame unico tra individuo, suono, spazio e arti visive. In questa quinta edizione sarà presente il dj coreano Hun Choi, in arte Hunee, conosciuto per il suo stile che mescola musica disco, funky e boogie. Oltre a lui anche Francesco Farfa; un’icona della musica elettronica degli anni novanta e duemila e pilastro della leggendaria discoteca Insonnia di Pisa, che contribuirà ad arricchire la line up della serata.

Saranno presenti anche Matteo Zarcone, dj e produttore con alle spalle diversi anni di attività con etichette di prestigio; il padrone di casa Giulio Corsi, giovane e talentuoso dj e produttore carrarese che vive tra l’Italia e Berlino; il regista Andrea De Sica che proporrà, dopo le performance dal vivo di Roma e Milano, il live della colonna sonora del suo ultimo film ’Non mi uccidere’, e infine Dj Filo, che con il suo sound scalderà l’ambiente e aprirà il sipario dell’evento.

La parte visuale sarà affidata a Merkan & O visual designer, che trasformeranno e modelleranno la superficie del marmo attraverso una mappatura in 3d proiettando direttamente sul marmo bianco un effetto suggestivo che, coordinato allo show di luci, seguirà tutto il flusso della musica.

Per l’occasione sarà allestito un perimetro di blocchi in marmo creando così lo spazio entro cui il pubblico potrà seguire il flusso della musica e godere dello show. Tra i brand spicca Caterpillar del mondo per le macchine da cantiere. In più il famoso marchio di beverage Campari - Bulldog Gin. La produzione è affidata a Pimpa Staff. Un evento dedicato agli appassionati di musica sicuramente da non perdere per chi ama ballare e sopratutto ama le cave, il marmo e tutto quello che rende grande la nostra città.