La Scuola comunale di Musica cerca docenti ai quali affidare i vari insegnamenti. Per questo il Comune ha indetto una procedura per titoli finalizzata al conferimento di incarichi professionali, con validità triennale a decorrere da quest’anno scolastico.

L’incarico prevede attività di docenza per le seguenti materie: per l’area classica, Armonia complementare, Arpa, Canto, Canto lirico, Chitarra classica, Clarinetto, Composizione, Coro di voci bianche, Fagotto, Fisarmonica, Flauto dolce, Flauto traverso, Oboe, Orchestra propedeutica, Organo, Percussioni, Pianista accompagnatore per cantanti, Pianoforte, Propedeutica musicale, Musica e gioco, Sassofono, Storia della musica, Teoria e solfeggio, Tromba, Trombone, Basso Tuba, Viola, Violino, Violoncello.

Per l’area pop jazz e rock queste le materie richieste: Basso elettrico, Canto pop jazz, Chitarra elettrica, Chitarra ritmica, Piano jazz pop.

Per i corsi dell’area classica deve essere documentato il titolo di studio specifico, oltre a una comprovata esperienza didattica e artistica, mentre per i corsi dell’area pop jazz è richiesta una esperienza didattica e artistica di almeno tre anni. La domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, deve essere consegnata a mano o inviata all’Ufficio Protocollo del Comune

entro il 4 ottobre.