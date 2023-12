Muratori, lavapiatti giardinieri e operai

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 MURATORE. Si ricerca un muratore con esperienza con mansioni di montaggio tetti e carpenteria con utilizzo di martelli demolitori e impastatrici. Sede di lavoro Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-210256.

1 BARISTA. Per bar ristorante si cerca un barista. Preferibile con esperienza. Part time 32 ore settimanali, a tempo determinato. Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-210164.

1 OPERAIO. Azienda specializzata nella produzione di imballaggi in legno ricerca un assemblatore di casse da inserire in tirocinio. É richiesta buona manualità per uso di utensili come sparachiodi, seghetti etc. Rimborso spese di 600 euro lordi. Sede Carrara. Offerta MS-210140.

1 GIARDINIERE. Per cooperativa sociale si ricerca un addetto alla manutenzione del verde con conoscenza degli strumenti utilizzati come decespugliatore o soffiatore. Preferibile esperienza nella mansione. Sede di lavoro Pontremoli. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-209931.

1 LAVAPIATTI. Ristorante ricerca lavapiatti per lavoro nei weekend, festivi inclusi. Richiesta disponibilità per pranzo e cena. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-209796.

1 AIUTO CUOCO. Ristorante della Lunigiana ricerca aiuto cucina part-time per i pranzi da lavoro dal lunedì al giovedì; il fine settimana pranzo e cena. Disponibilità a lavorare i giorni festivi.Sede di lavoro Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-209570.

1 MECCANICO. Azienda operante nel settore di riparazione e manutenzione di macchine agricole ricerca un meccanico on esperienza nella mansione. Richiesta conoscenza informatica ed inglese di base. Sede Villafranca. Offerta MS-209511.