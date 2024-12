Mozione sulla Palestina. La Provincia approva e riconosce lo Stato

Approvata dalla Provincia di Massa Carrara la mozione presentata dall’Associazione Gaza FuoriFuoco Palestina per il riconoscimento dello Stato palestinese. "Ringraziamo la Provincia di Massa Carrara per l’approvazione della mozione, che ci ha visto come promotori, con la quale è stato riconosciuto lo Stato di Palestina. Un ringraziamento particolare va alla capogruppo del gruppo consiliare ’Centrosinistra per Massa-Carrara’ Benedetta Muracchioli che ha illustrato la mozione proposta all’ordine del giorno, i consiglieri e le consigliere che hanno votato perché la mozione fosse approvata e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti", scrive l’associazione in una nota."Ringraziamo anche gli altri Comuni della Provincia (Carrara, Montignoso, Fosdinovo) che già hanno approvato mozioni di riconoscimento dello Stato di Palestina o che sono in procinto di farlo. Ci auguriamo che faccia altrettanto il Comune di Massa, dove è stata da tempo depositata una risoluzione al riguardo, che però al momento non è ancora stata calendarizzata. Cogliamo l’occasione per sottolineare come proprio in questi giorni il presidente dell’Anp Abu Mazen sia in visita in Italia e abbia chiesto al presidente Mattarella che il nostro Paese riconosca lo Stato di Palestina. Non possiamo che sottoscrivere questa richiesta e invitare ancora una volta il nostro Comune a fare altrettanto. Siamo inoltre in attesa che l’amministrazione massese ci conceda il patrocinio per le due mostre sulla Palestina, ’Qui resteremo’ e ’Kufia’, che saranno esposte a Gennaio presso Palazzo Ducale e che saranno arricchite da incontri, dibattiti e concerti nel periodo che va dal 7 al 26 gennaio. Restiamo fiduciosi in un riscontro positivo alle nostre richieste".