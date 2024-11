Mostri, maghi, musica e folletti. Una giornata nel divertimento. Halloween conquista il centro

In centinaia in centro per l’evento Halloween in Piazza che ha portato famiglie, ragazzi e bambini vestiti da mostri, vampiri, streghe e stregoni a festeggiare la festa più spaventosa dell’anno. Risate e divertimento hanno animato il centro storico di Carrara grazie alla festa organizzata dall’agenzia Sm Comunicazione Digitale con il patrocinio del Comune di Carrara e la collaborazione della Consulta delle politiche giovanili. Tante le attività organizzate per i più piccoli che hanno affollato mascherati il centro: dalle letture per bambini dei volontari Nati per Leggere Massa-Carrara, capitanati da Lia Bedini, all’arte estemporanea della truccabimbi Claudia di ’Ti trucco’, fino ad arrivare allo spettacolo dei burattini del Teatro Ilandia 7 di Jonathan animazione, che ha fatto impazzire grandi e piccini, accorsi a centinaia per ascoltare le avventure del burattino Gioppino.

Ma l’intrattenimento c’è stato anche per gli adulti grazie alla mostra di arte contemporanea organizzata da Associazione Futura che ha esposto quadri e fotografie a tema con la collaborazione di molti artisti locali e le letture a tema dei volontari Laav di Massa, coordinati da Silvana Cannoni, che hanno portato sul palco estratti da ’Il gatto nero’ di Edgar Allan Poe e altri brani correlati alla tematica gotica e horror. L’evento si è concluso con il dj set by Leonardo Barattini che ha portato grandi e piccini a scatenarsi sulle hit del passato e del momento, con la collaborazione di Extrapalco di Maurizio Borghetti che ha fornito anche service audio e luci e il palco.

Gli organizzatori ringraziano per l’evento anche la Biblioteca Civica Lodovici di Carrara e gli sponsor Brico Io di Massa, la carrozzeria Pancho di Carrara e il Centro del Materasso di Massa che hanno reso possibile l’evento a cui hanno risposoto numerosi bambini e i locali del centro.