Mostra a Carrara in memoria di Alessandro Perfigli

Bedizzano dedica una mostra all’artista e scultore Alessandro Perfigli. A dodici anni dalla scomparsa del docente di materie plastiche nativo di Bedizzano, la Pro loco del paese e altri concittadini hanno voluto dedicare una mostra all’artista e docente prematuramente scomparso il 20 aprile del 2012 per una terribile malattia all’età di 34 anni. La mostra dedicata a Perfigli è stata allestita all’interno dell’oratorio Don Guido, e sarà visitabile gratuitamente domani e domenica. In mostra oltre settanta opere di Perfigli tra disegni, fotografie dei personaggi della Bedizzano di un tempo, sculture e calchi per gesso e relativi sculture e bozzetti. Sullo sfondo il più grande altare della provincia, che con i suoi tredici metri di altezza sarà nella due giorni dedicata a Perfigli. "Sarà un momento difficile per tutta la comunità inaugurare la mostra dedicata ad Alessandro - spiega Umberto Moisè, il presidente della Pro loco Bedizzano, alla mostra parteciperanno anche la mamma Giovanna e il fratello Nicola –, ma non vogliamo che sia un momento triste. Per questo ci sarà anche l’intrattenimento musicale. L’oratorio è un luogo magico e la mostra dedicata ad Alessandro è solo la prima di una lunga serie di eventi in sua memoria che stiamo studiando". In occasione dell’inaugurazione sarà anche scoperta la lapide marmorea dedicata a Perfigli e donata dal museo ‘Contipelli’ e ‘Atelier Carrara’, sotto la supervisione di Valentina Bragazzi (co-autrice della mostra) che dice "vedere da vicino il suo laboratorio mi ha aperto spiritualità. Come sua studentessa non potevo chiedere di meglio". Una delle molte tracce di Perfigli si può vedere nel lato monti dell’Esselunga di Turigliano, recentemente restituita al decoro dalla proprietà e nei prossimi giorni oggetto di restauro da parte del fratello Nicola, e di alcuni amici della scuola del marmo Tacca. Perfigli dopo il diploma al liceo artistico, all’Accademia aveva ottenuto la laurea specialistica in scultura e materie plastiche, ma già da tempo si era distinto per le sue qualità scultoree partecipando al simposio di Carrara, a quello di Cavaion Veronese e ad altri appuntamenti artistici.

Alessandra Poggi