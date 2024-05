Imprenditoria in lutto, è morto Vasco Marchetti. Fece fortuna in Inghilterra

Carrara, 5 maggio 2024 – Grave perdita nel mondo dell’imprenditoria carrarese. E’ scomparso l’imprenditore apuano Vasco Marchetti. Nato a Carrara il 19 giugno 1942, Marchetti è deceduto a Southend on Sea, in Inghilterra, paese dove molto anni fa aveva fondato la ‘Marbonyx Ltd’ importante azienda specializzata nel commercio e nella lavorazione del marmo. Vasco Marchetti era stato insignito, grazie al suo impegno, della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’ nel 2006.

Fino all’età di 14 anni aveva lavorato nelle cave a Carrara, emigrando con la famiglia a Londra nel 1973 per poi trasferirsi a Southend On Sea, nella contea dell’Essex alla foce del Tamigi, dove fondò l’azienda che si è poi sviluppata. Grazie all’impegno e alle capacità imprenditoriali, Marchetti aveva fatto diventare la Marbonyx una delle più importanti industrie del lapideo in Gran Bretagna. Pur svolgendo il ruolo di notevole responsabilità come imprenditore, non ha mai dimenticato la sua origine operaia, tanto da costruire con i propri collaboratori rapporti di stima, rispetto e vicinanza umana, ispirato da grande ottimismo e generosità.

Nella sua attività è stato fin dall’inizio coadiuvato dai figli e dalla moglie, impegnati loro stessi nell’attività dell’azienda. Questa, ad oggi con circa 50 dipendenti, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Inghilterra per l’alto livello tecnico e qualitativo delle lavorazioni effettuate e ha festeggiato nel 2021 i 45 anni di attività. Vasco Marchetti ha sempre mantenuto stretti legami con la propria città natale, Carrara, i suo familiari e gli amici tuttora presenti nel territorio apuano. Ha mantenuto rapporti commerciali continuativi in questi decenni con aziende del territorio, contribuendo al suo sviluppo economico. Vasco Marchetti nonostante la distanza, è sempre rimasto molto legato all’amata squadra di calcio della Carrarese. Tutta la sua famiglia, a cominciare dalla cara moglie Rossella, gli amati figli Romolo, Marco, Andrea; Claudia e Christian, la sorella Ginetta e tutti i nipoti, profondamente addolorati della perdita, lo ricordano con affetto. Un vita dedicata a un intenso impegno professionale e sacrificio, condivisi con quanti lo hanno conosciuto e apprezzato anche per le sue grandi doti umane.