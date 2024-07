Lutto alla Feneal Uil. Addio ‘Francé’: è morto Francesco Fulignani

Carrara, 31 luglio 2024 – Un doloroso lutto ha colpito nella notte di lunedì il mondo del lavoro apuano e in particolare la comunità della Uil. Un malore improvviso fra le mura di casa ha portato via all’affetto dei suoi cari e di tutti gli amici Francesco Fulignani, a soli 69 anni.

Francesco Fulignani, anima della Uil, aveva affiancato i lavoratori in tante battaglie. Lo ricordiamo con la sua bandiera bianca e verde sempre in prima linea dallap arte dei più deboli. Lo ricorda Franco Borghini, segretario della Uil area nord Toscana. "Oggi perdiamo prima di tutto un grande amico", sottolinea Borghini a nome di tutti i rappresentanti della Uil per la provincia di Massa Carrara ma anche di Lucca, dove Fulignani era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno. "Francesco ha iniziato a lavorare negli anni ’80 all’Italiana Coke dove è rimasto fino alla chiusura dello stabilimento. E’ diventato da quel momento una colonna portante del sindacato, ricoprendo per moltissimi anni il ruolo di segretario della Feneal Uil: tutti lo ricordano per i suoi modi schietti e amichevoli, aveva sempre un sorriso per tutti e la capacità non banale di riuscire a trovare un punto di mediazione, che rappresentavano un vero e proprio punto di forza nella sua attività sindacale ma non solo".

Un ruolo non facile in un territorio complesso come quello di Carrara dove la Feneal oltre all’edilizia rappresentava un baluardo per i lavoratori del lapideo, con il comparto cave che nel tempo ha subito enormi trasformazioni e in cui non sono mancati momenti di dure battaglie: "Ha sempre saputo mantenere un ruolo di alto profilo a difesa prima di tutto dei lavoratori – conclude Borghini -, senza mai arretrare sulle posizioni che come sindacato portiamo avanti nel lapideo, un settore difficile e complesso. Con la sua esperienza ha fatto crescere tanti giovani capaci che si stanno facendo strada anche a livello nazionale all’interno della categoria partendo proprio dalla nostra provincia. La sua scomparsa, così improvvisa, ha lasciato in tutti noi un senso di profondo sconforto. Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia e in particolare alla moglie Daniela con cui ha condiviso 50 anni di vita".

"Francesco ha dato lustro e risalto alla nostra azione sindacale, portando avanti con grinta e determinazione tante battaglie – dichiara il segretario Feneal Uil Toscana, Daniele Battistini -. Fino all’ultimo respiro non ha smarrito la voglia di lottare e di fare il meglio per i lavoratori, lo ha fatto con passione, sacrificio e tantissimo altruismo. Francesco è sempre stato per gli altri, forse la dote più bella e più importante di ogni sindacalista. Un cuore nobile, buono e genuino che metteva a disposizione la sua esperienza anche per i più giovani, cercando di trasmettere loro la tanta passione dimostrata in questi anni. Perdiamo una parte di noi, perdiamo un amico, ma siamo convinti che la sua grinta e il suo orgoglio continueranno a camminare insieme a noi, proprio come lui avrebbe voluto. Ciao Francè". Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Francesco Fulignani, i funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa Santissima Maria Mediatrice di Avenza.