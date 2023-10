Risultava disperso, trovato morto in un dirupo

Fivizzano (Massa Carrara), 11 ottobre 2023 – Risultava disperso da ieri sera, martedì 10 ottobre. Purtroppo oggi è stato trovato morto in un dirupo. Accade in una frazione di Fivizzano, dove il corpo dell’uomo è stato rinvenuto insieme alla sua auto in un canalone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo. In base alle prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, finendo nel dirupo.