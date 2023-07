Morto Fabrizio Evangelisti Addio all’ex poliziotto oggi a Madonna del Monte

Se n’è andato in poco tempo per una malattia Fabrizio Evangelisti, 62 anni. E se ne va indossando la sua divisa da poliziotto, la sua professione, accompagnato dai familiari e da una schiera di amici e conoscenti. Fabrizio Evangelisti, molto conosciuto in città, aveva prestato servizio nella Polizia di Stato a Napoli e a Pisa prima di ricoprire lo stesso ruolo all’ospedale civico di Massa. Era poi passato con la Digos e aveva concluso la sua vita lavorativa come assistente amministrativo della Prefettura di Massa Carrara. Da pochi anni era in pensione.

"Spero tu possa ora trovare la serenità che su questa terra ti è a lungo mancata. Un abbraccio caro e ricordati di salutare il babbo e la mamma…" così Fabio Evangelisti, politico e scrittore, scrive in un post l’ultimo saluto al fratello Fabrizio scomparso dopo la malattia, scoperta di recente. Fabrizio amava e praticava tanti sport, in particolare la pallavolo. "Quand’ero alle elementari nei temi scrivevo sempre che mio babbo volava perché lo vedevo saltare e schiacciare forte alle partite di pallavolo... ero, sono e sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio, vecchio mio!" così il figlio Marco. La salma di Fabrizio Evangelisti si trova all’obitorio in via Prado per l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno oggi, alle 17, partendo dall’obitorio per la chiesa della Madonna del Monte (Stradone), luogo caro alla famiglia Evangelisti. Condoglianze dalla nostra redazione. Angela Maria Fruzzetti