Morta Donia Maaoui, il cordoglio di White Carrara. Mazzo di fiori in piazza per ricordarla

Carrara, 20 giugno 2025 – "Donia in più occasioni ha illuminato Carrara con la sua arte – dice Domenica Raimondi, direttrice artistica di White Carrara – La sua é sempre stata una presenza luminosa dal cuore gentile. La delicatezza il suo stile progettuale e artistico. La sua scomparsa improvvisa lascia senza fiato l'intera comunità della White Carrara”. E’ il ricordo di White Carrara dopo la notizia della scomparsa di Donia Maaoui, nota architetta e designer di 58 anni, moglie dell’archistar belga Michel Boucquillon.

Donia Maaoui

“Una comunità appassionata, attenta e disponibile. Una comunità – continua Raimondi – che anche Donia, insieme a Michel, ha contribuito a creare con disponibilità e accoglienza. La sua attenzione per la condizione delle donne, lo sguardo rivolto ai piccoli e la sua capacità di progettare bellezza con gentilezza e immancabile entusiasmo e libertà sono sempre stati un esempio. Nel vuoto e nel silenzio di queste ore in piazza Alberica, tra le opere della White, c'è JoJo l’ultimo impegno creativo di Donia. Sprigiona simpatia, attende solo che piccoli e grandi si avvicinino. 'JoJo - diceva - è un omaggio al bassethound che ho sempre amato teneramente. Con le sue orecchie cadenti e il suo sguardo malinconico, diventa qui una caricatura piena di dolcezza. Ogni volta che lo incontro, ha quel dono raro: quello di farmi sorridere, e ridere. Ho voluto trasmettere un pizzico di umorismo. Quel soffio leggero di cui abbiamo tanto bisogno in questi tempi difficili. Lo immagino già, eroe di un fumetto, compagno fedele dei bambini che saliranno sulla sua schiena, giocheranno con lui, e lo spero, sogneranno ancora più forte al suo fianco'. La fantasia, la creatività e la gentilezza non ci rendono invincibili ma sono qualità umane e progettuali indispensabili a migliorare le nostre comunità e il mondo che ci circonda. Tutti noi designer siamo certi di questo. La creatività è vita e Donia ce lo ha insegnato e dimostrato con ogni suo progetto, con ogni suo gesto. Fino all'ultimo. Tutta la White Carrara, insieme alle istituzioni e a tutta la città di Carrara, si stringe attorno a Michel e alla sua famiglia in un forte abbraccio. L'eredità di chi ci ha lasciato troppo presto sarà nostra fonte di ispirazione. Proseguiremo nel sognare insieme, perché nella creatività, nella progettazione, nel design troviamo la vita. Questo sarà il nostro modo semplice e innamorato di celebrare Donia Maauoi".