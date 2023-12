"Modello Torano da replicare in tutti i paesi"

Tappa a Torano per il 18° appuntamento di ‘Fuori dal Comune. A tu per per tu con la sindaca’. Ad incontrare i residenti nell’ex asilo di via Adua oltre a Serena Arrighi c’erano la vicesindaca Roberta Crudeli e gli assessori Elena Guadagni, Gea Dazzi e Carlo Orlandi. Tanti i temi toccati nell’incontro del “tour” che aveva l’obiettivo di portare la giunta in tutti i paesi e i quartieri cittadini per discutere i problemi con residenti e commercianti, e raccogliere le loro proposte. "Torano – ha ricordato la sindaca Serena Arrighi – è un esempio virtuoso tra i nostri paesi a monte e lo è grazie al lavoro quotidiano dei suoi abitanti e, non ultimo, del Comitato Pro Torano. Qui i residenti sono stati in grado di mantenere allo stesso tempo vive le tradizioni del borgo, ma anche di rinnovarle e dare al paese una specifica identità attraverso una manifestazione divenuta ormai simbolo per tutta la città come ‘Torano Notte Giorno’. E’ partendo da queste considerazioni che vorremo che Torano diventasse un modello che ci piacerebbe declinare e replicare anche nelle altre frazioni".

La vivacità del paese è stata confermata dall’incontro con l’amministrazione comunale. Gli abitanti hanno segnalato diversi problemi, dai parcheggi al decoro in alcune zone. "Ma abbiamo anche avuto modo di ascoltare tante proposte e tante idee" ha sottolineato la sindaca Arrighi. E l’incontro a Torano per la giunta comunale è stato "l’occasione di iniziare a parlare di patti di collaborazione: uno strumento utile per fare dialogare e lavorare assieme amministrazione e cittadini e che cominceremo a breve a sperimentare per l’ex Mediterraneo a Marina, ma che in futuro crediamo possa essere utilizzato con profitto in realtà come i nostri paesi a monte".