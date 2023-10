Mobilitazione per il Monoblocco. Tre comitati in guerra con l’Asl: "Non ci autorizza a visitare i presidi"

Mobilitazione popolare in difesa del Monoblocco. Sit-in davanti al Comune. Tre comitati sul piede di guerra promettono di contrastare le decisioni dell’Asl sul destino del Monoblocco. Il primo, ovvero il comitato Salute pubblica provinciale invita "tutti i cittadini a partecipare al sit-in davanti al Comune lunedì alle 11.30". Gli altri due, il comitato di ’Primo soccorso e urgenza’ e il comitato ’Sanità pubblica Massa Carrara e Versilia’ hanno invece indetto un incontro davanti al Monoblocco, ma martedì alle 13. "Facciamo sentire la nostra voce ai rappresentanti istituzionali che non vogliono i comitati alle riunioni del tavolo di confronto ogni 15 giorni – scrive il primo –. L’Asl pensa di poter decidere su tutto ma solo con chi da loro ragione. Fermiamo la loro speculazione edilizia. Usiamo i fondi stanziati per la ristrutturazione delle palazzine storiche di Monterosso che possono fornire almeno 6mila metri quadri. Non vogliamo container e nuove inutili palazzine. Basta cemento".

"Il sit-in davanti al Comune – spiegano – sarà preceduto da un volantinaggio al mercato settimanale. Successivamente una delegazione del Comitato chiederà di incontrare la sindaca per chiederle come mai ha ignorato totalmente la pec inviatale il 29 agosto dai due comitati cittadini nella quale si chiedeva di partecipare al tavolo di confronto sul Monoblocco. Le chiederemo inoltre di firmare anche lei la petizione contro la chiusura dell’ospedale che tantissimi cittadini hanno già firmato".

Ci sono poi le spiegazioni degli altri due comitati: "L’arroganza e la supponenza della dirigenza Asl e dell’amministrazione comunale, nella totale indifferenza del sindacato confederale, ha raggiunto vette impensate e non più sopportabili. Avevamo chiesto alla direzione Asl di poter effettuare un sopralluogo al Monoblocco, Monterosso e Civico con dei nostri tecnici per verificare la situazione degli spazi utilizzati e non. La sindaca si era personalmente impegnata a sostenere la nostra richiesta, ma alla nostra richiesta la direzione Asl ci ha risposto che non abbiamo alcun titolo per poter accedere, con una piccolissima rappresentanza, espressione delle oltre 2.000 persone scese in piazza il 18 agosto alle strutture sanitarie. La sindaca rimane vergognosamente indifferente. La visita alla commissione avrebbe dovuto svolgere nella tarda mattinata di martedì una visita al Monoblocco e Monterosso".