Minuto, cercasi sede per il convitto. Via alle manifestazioni di interesse

E’ partita la nuova manifestazione di interesse della Provincia per individuare una sede per il convitto dell’istituto alberghiero ’Minuto’ di Marina di Massa anche per il prossimo anno scolastico. D’altronde, la scuola non ha più la possibilità di utilizzare gli spazi di proprietà nell’ex colonia marina dal 2013, a causa sia delle problematiche edilizie dell’edificio che ospita l’Istituto Minuto, sito in via Casone a Mare e attualmente in fase di ristrutturazione, sia del crescente numero degli iscritti che abbisognano, quindi, di spazi didattici nel medesimo edificio. In attesa che sia pronto il nuovo edificio da realizzare all’interno dell’ex colonia Ugo Pisa, tramite le opere in capo al Comune di Massa e finanziate con risorse Pinqua-Pnrr, e che dovrebbero essere pronte nel 2026, serve trovare una sede temporanea visto che l’attuale contratto di locazione è scaduto il 18 maggio.

Si parte con una manifestazione di interesse per capire quali e quante strutture sono interessate a partecipare alla gara, con una possibilità di rinnovo anche per i successivi anni scolastici, agli stessi prezzi, patti e condizioni. L’immobile dovrà essere in grado di ospitare fino a circa 80 studenti, a una distanza massima di 10 chilometri dalle sedi principali dell’istituto e dovrà essere disponibile dalla metà di settembre fino al 10 giugno del 2025. Dovrà avere quindi 80 posti letto per convittori in camere doppie o triple dotate di bagno, due posti letto per educatori in camere singole dotate di bagno, un locale spogliatoio personale Ata, un locale infermeria e uno per la lavanderia. Disponibilità di una sala per la consumazione di prima colazione, pranzo e cena, di capienza non inferiore a 80 ospiti e di un locale cucina attrezzato per la preparazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) per i convittori ospitati.

L’importo massimo previsto per l’affitto sarà di 80mila euro, con offerte solo a ribasso, mentre per i costi di luce, gas, acqua e telefono è previsto il rimborso spese. Altri elementi preferenziali: disponibilità di spazi dedicati al parcheggio auto a disposizione del personale dipendente. La manifestazione di interesse scade il 9 agosto.