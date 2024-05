Minaccia la titolare del bar: daspo urbano

Emessa una misura di prevenzione personale del “Daspo Urbano” (divieto di accesso alle aree urbane) a carico di un quarantatreenne residente a Massa. Il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, in seguito ad attenta istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei giorni scorsi un Divieto di accesso alle aree (D.AC.UR.) nei riguardi di un cittadino residente a Massa. Il Daspo urbano è un provvedimento che mira a garantire la difesa della cosiddetta “sicurezza urbana”, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, favorendone la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini. Laddove si verifichino situazioni che concorrano a minare questi presupposti, il Questore interviene adottando una misura di prevenzione personale a carico di coloro che abbiano messo in atto comportamenti ritenuti pericolosi.

In particolare, l’uomo, nei cui confronti è stato emanato il Daspo urbano, nei giorni scorsi ha assunto atteggiamenti gravementi minacciosi all’indirizzo della proprietaria di un bar di Marina di Massa. Il locale tra l’altro è caratterizzato da un notevole ed abituale afflusso di clienti, in una zona che per sua natura vede il moltiplicarsi degli avventori nella stagione estiva, periodo in cui si registra la presenza di numerose famiglie con al seguito bambini, per cui rientra nelle zone maggiormente controllate per mantenere condizioni di decoro e quiete pubblica.

Considerata la pericolosità sociale dell’individuo, che peraltro è già gravato anche da numerosi precedenti penali e pregiudizi di polizia, lo stesso è stato fatto oggetto del Daspo urbano, che per 18 mesi gli impedirà l’accesso e lo stazionamento a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento gravitanti nell’area della cosiddetta “movida “ del litorale tra Marina di Massa e il Cinquale, onde impedirgli di reiterare pericolosi ed analoghi comportamenti che possono pregiudicare la convivenza sociale e minare quella che è la sicurezza che riguarda tutta la comunità.

Provvedimenti come quello appena destritto sono adottati di solito dal Questore e rappresentano un intervento concreto per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico ed evidenziano l’impegno della Polizia di Stato nel prevenire e contrastare episodi di illegalità in tutta la Provincia, garantendo un ambiente sicuro per i cittadini e la comunità stessa del territorio.