Michelangelo Al castello il mito rigenerato

Inizia oggi il ciclo di conferenze che animano il calendario delle iniziative al castello Malaspina di Massa, legate alla mostra “Il Marmo e Michelangelo: Un mito dai Lorena ai Savoia nelle collezioni degli Uffizi”. L’iniziativa degli Uffizi Diffusi ha portato in città due opere della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti: il bassorilievo dello scultore Vincenzo Consani del 1840 raffigurante il Ritratto di Michelangelo in forma di medaglia all’antica e un dipinto, Michelangelo che legge le sue poesie in casa di Aldrovandi, di Francesco Vinea del 1863. Appuntamento alle 15,30 con la lettura delle “Rime” curate dagli studenti del liceo classico Rossi guidati dal professor Gennaro Di Leo. I giovani introdurranno la conferenza di Massimo Bertozzi “Michelangelo nel secolo della storia: rigenerazione di un mito”.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 21, sempre alle 15,30 con le letture degli studenti del liceo classico prima della conferenza di Sandra Berresford, curatrice dell’Archivio Bistolfi di Casale Monferrato su “Leonangiolo a Carrara. Leonardo Bistolfi (1859-1933) nell’ambiente apuano nei primi tre decenni del Novecento”. Sabato 23 il professor Fabrizio Federici, dell’Università di Firenze, parlerà de “Il crocifisso della Chiesa di San Rocco e non solo: tracce di Michelangelo a Massa” nella chiesa di San Rocco. Il 29 conferenza di Caterina Rapetti su “I contatti di Michelangelo con i cavatori apuani e i Malaspina”, introdotta da Olga Raffo, già direttrice dell’Archivio di Stato di Massa. Sabato 30 relazione itinerante al Castellodi Silvano Soldano, del settore cultura del Comune di Massa.

Gli ultimi due appuntamenti sono venerdì 5 gennaio con “Mirabilia: strumenti musicali di marmo”, a cura di Patrizia Radicchi del Conservatorio di Musica di Piacenza, e venerdì 12 con “I disegni di Michelangelo per i blocchi di marmo nell’Archivio della Fondazione Buonarroti” curato da Elena Lombardi e Barbara Sisti del Museo Diocesano di Sarzana. Mostra aperta fino al 14 gennaio, dal martedì al venerdì ore 14-18, sabato e domenica ore 10-18.

Laura Sacchetti