’Mazzei Week’ al debutto. Il pioniere di area vasta di fronte a scultura e arte. Esperti a confronto

Come Filippo Mazzei mandò due scultori carraresi a Washington a lavorare ai fregi del Campidoglio, Giuseppe Franzoni e Giovanni Andrei, così Carrara ha ieri ha inaugurato la Mazzei Week, la settimana di studi dedicata al toscano "medico, commerciante, agronomo, filosofo, costituzionalista, scrittore, libero pensatore", che fu vicino di casa di Thomas Jefferson, e tra gli ispiratori della Dichiarazione d’Indipendenza americana. Carrara quindi, in quanto capitale di storia dell’arte, ha ospitato a Palazzo Binelli un convegno su Mazzei e l’arte e la scultura (mentre a Livorno si parlerà di commerci, a Lucca di relazioni internazionali, a Palaia di Medicina per concludere a Pisa domenica 23 con la commemorazione della morte di Mazzei, che avvenne proprio in quella città nel 1821). "Negli ultimi 26 anni della sua vita, quando tornò in Toscana, Filippo Mazzei fu uomo di Area Vasta, muovendosi tra Carrara e Livorno" ha detto Massimo Balzi, presidente del Circolo Mazzei, che moderava la conferenza. Mentre Moreno Lorenzini, in sostituzione della sindaca Serena Arrighi, ha sottolineato il legame tra il repubblicano Mazzei e una città di forte tradizione repubblicana come Carrara. Enrico Isoppi, presidente della Fondazione CrC, ha parlato del valore della democrazia e dei valori liberali che stanno a fondamento delle democrazie occidentali. Intervenuto anche Michele Giannarelli, in sostituzione del sindaco di Massa Francesco Persiani, garantendo la presenza della città di Massa all’operazione. Infine Alessandro Tosi, docente di storia dell’arte moderna dell’Università di Pisa, ha raccontato come Mazzei, inviando a Thomas Jefferson per i lavori del Campidoglio i due scultori carraresi, aprì la porta tra gli Usa e Carrara, rapporto che dura ancora oggi, come ha ribadito Luciano Massari che ha illustrato come nel suo laboratorio Torart siano state realizzate con il robot le opere di grandi artisti internazionali come Jeff Koons. La giornata è poi proseguita ne laboratori stessi, dove nei mesi scorsi è stato realizzato il busto di Mazzei posizionato nell’entrata del Comune di Pisa.

Francesca Frediani