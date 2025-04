Mazzanti in finale al Cantagiro. E’ allieva della ’Scuola Abreu’

Giovani promesse della musica crescono. La 23enne Nicole Mazzanti (nella foto), aullese e allieva della Scuola di Musica Abreu, parteciperà alla finale del Cantagiro, festival che dura dal 1962. Seguita dall’insegnante Patricia Bustos, in fase di qualificazione ha incantato la giuria coi brani ‘When we were young’ e un pezzo tratto da un musical, vincendo il primo premio nella sua categoria e il primo premio assoluto, centrando la finalissima del Cantagiro a ottobre a Senigallia.

"Nicole canta da quando era bambina, dopo le scuole medie si è iscritta all’Istituto artistico musicale della Spezia e da una decina d’anni studia canto nella Scuola Abreu di Aulla con Patricia Bustos - dicono all’Arci Agogo - Siamo orgogliosi ed emozionati. Le capacità vocali di Nicole sono indubbie ma da sempre a colpirci sono il suo profondo amore per la musica, la sensibilità, l’impegno nello studio. Per Nicole il canto è espressione pura e questo aspetto rende speciale ogni sua esibizione. La pratica musicale non deve tradursi in una sfida personale e il percorso rigoroso di Nicole è proprio la conferma della bellezza, del potere della musica e del suo intrinseco valore espressivo".

L’insegnamento del canto proposto sin dagli esordi nella Scuola di musica Abreu da Patricia Bustos va in questa direzione ed è stato ripreso anche dalle colleghe Francesca Giorgi e Cristina Alioto, di recente entrate nel progetto. Le nuove insegnanti provengono da scuole e percorsi differenti, ma come la Bustos e tutti i docenti dell’Abreu, privilegiano l’apertura all’espressività della persona e alla collaborazione attraverso la musica. "Anche per questo - chiudono - i risultati raggiunti da Nicole Mazzanti sono motivo di gioia per tutta la Scuola".

