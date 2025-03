Maxi operazione di polizia a Villafranca. Controlli in strada e ispezioni nelle case

Controllo del territorio: maxi operazione a Villafranca. Ieri mattina i residenti del centro si sono svegliati e hanno notato la presenza di molte macchine di polizia e carabinieri, per un’operazione congiunta di controllo del territorio promossa dalla Questura in collaborazione con carabinieri e polizia municipale.

I militari sono arrivati verso le 9 e hanno iniziato a perlustrare il borgo, entrando in molti appartamenti. Un segno di sicurezza per la comunità, che arriva però dopo numerose segnalazioni. Tanti i cittadini che si lamentano della situazione, soprattutto le ore serali, quando si verificano liti o traffici sospetti. L’operazione, un vero e propio blitz, ha fatto particolare riferimento al centro storico, ma anche altre zone del Comune sono state controllate. Compresi posti di blocco per fermare auto in transito e controllare i documenti.

"Si è svolta una grossa operazione di controllo sul territorio e sono state rilevate diverse irregolarità. Un’operazione coordinata dal questore Santi Allegra, che ringraziamo come amministrazione, in collaborazione con le varie forze dell’ordine come la polizia municipale. Ringrazio personalmente il vigile Benito Bassignani e il comandante Pucci. Sono state verificate alcune irregolarità relativamente al fenomeno dell’immigrazione, appena saprò nel dettaglio quanto rilevato, lo condividerò coi cittadini", le parole del sindaco Filippo Bellesi. L’operazione era finalizzata a contrastare ogni forma d’illegalità, legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana. E purtroppo sono molte le persone che vivono in centro e assistono a fenomeni di spaccio o liti tra extracomunitari. Sembra che i militari siano entrati in alcuni appartamenti e abbiano identificato tutti i residenti. Anche dal punto di vista igienico sanitario sono stati portati avanti controlli di routine.

I cittadini hanno accolto con favore l’iniziativa, esprimendo apprezzamento per l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente più sicuro. Molti hanno sottolineato l’importanza di tali operazioni, che non solo mirano a reprimere il crimine, ma anche a promuovere un senso di fiducia e collaborazione tra popolazione e istituzioni. Altri invece erano più scettici, forse non sentivano la necessità di un controllo così capillare. A Villafranca, lo ricordiamo, ci sono Centri di accoglienza straordinaria, nati per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali.

L’iniziativa di ieri, che ha visto coinvolti numerosi agenti e militari, si è concentrata in particolare nelle aree maggiormente più sensibili, dove si sono registrati episodi di piccola criminalità. L’operazione ha previsto pattugliamenti, controlli su veicoli e identificazione di sospetti. L’attività si inserisce in una serie di iniziative che la Questura ha inteso avviare, in forma congiunta, nei vari Comuni della Lunigiana.

Monica Leoncini