Maxi furto in casa di un imprenditore. Via soldi, oro e documenti

Massa, 27 agosto 2024 – Si è assentato ieri mattina verso le 8 ed è stato fuori una quarantina di minuti, giusto il tempo di accompagnare la moglie al mare e di fermarsi per portare a termine un’altra commissione. Quando intorno alle 9.10 è rientrato a casa, però, ha visto subito che c’era qualcosa di strano nell’aria e che la grata protettiva fissata su quella finestrina larga appena 40 centimetri di lato alla casa era stata malamente divelta. E intanto si è accorto anche che la sua cagnolina vagava libera in giardino per via di una porta stranamente aperta.

L’imprenditore Ivo Guerrini ha rapidamente fatto il giro della casa, intuendo quello che poteva essere successo, scoprendo ben presto che purtroppo ogni singola stanza della sua abitazione in via del Melaro era stata messa a soqquadro. "Ladri acrobati senza dubbio, sono riusciti a passare da quella finestra che è larga 40 centimetri per 40. E probabilmente si è trattato di una banda, perché altrimenti sarebbe stato difficile passare al setaccio tanti ambienti in così poco tempo: sono stato via solo un’oretta circa. I ladri hanno frugato dappertutto tranne che in cucina, buttato all’aria le camere e ogni altro angolo della casa – ha spiegato – Alla fine con mia moglie ci siamo accorti che mancavano da un cassetto importanti documenti relativi a due società oltre che a duemila euro di denaro in contanti e a preziosi di valore per una stima di circa 50mila euro. Sono molto amareggiato, probabilmente sapevano che saremmo usciti e hanno atteso il momento giusto per colpire".

Guerrini appena si è accorto di essere stato vittima di un furto ha dato subito l’allarme chiamando le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri del Radiomobile. Gli uomini dell’Arma hanno fatto il giro della casa, riscontrando la forzatura della grata alla finestra e la messa a soqquadro degli ambienti. L’imprenditore nel pomeriggio di ieri si è infine recato in caserma Plava di via XXVII Aprile per sporgere denuncia contro ignoti e per indicare ai carabinieri l’ammontare preciso dei danni subiti, in conseguenza del colpo messo a segno dai ladri acrobati.

Irene Carlotta Cicora