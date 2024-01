"Maxi cantieri e strade con le buche"

Un bilancio che non riesce a far fronte a spese di gestione". Il gruppo Pd Villafranca critica alcune scelte dell’attuale amministrazione. "Il buon lavoro dei governi di centro sinistra a livello provinciale e regionale - spiega il Pd - ha dimostrato che impegno, dedizione e tenacia si propagano per anni su un Comune con un bilancio al limite del dissesto. Le strutture presenti, compreso il polo scolastico, sono frutto di una programmazione puntuale e innovativa dell’anno 2002 fatta da amministrazione, Provincia e Regione governate da partiti di centro sinistra. Il quinto e ultimo lotto del polo scolastico darà dimostrazione che si possono far sorgere importanti strutture in un Comune oppresso da debiti, tanto indebitato che si creano maxi cantieri ma non si accendono luci, si scordano buche, strisce pedonali e strade. Considerando un impoverimento del patrimonio comunale, neppure la vendita di proprietà comunali di Filetto e Virgoletta ha dato l’esito sperato. Il bilancio comunale non riesce a far fronte a spese di gestione con una ricaduta sui cittadini e attività commerciali e produttive, dando un’immagine di abbandono. La biblioteca è stata chiusa anni non permettendo a studenti e cittadini la fruizione non solo degli spazi bibliotecari, ma anche del prestito libri. Grazie al continuo stimolo da parte della minoranza siamo arrivati ad avere fondi regionali per il restilyng del fabbricato".