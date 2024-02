Massese Balzo da playoff. Zavatto: "Vittoria di squadra"

Ancora Matteo Zavatto. Seconda partita consecutiva decisa da un colpo di testa del difensore bianconero con la Massese che finalmente ha conquistato il quinto posto portandosi a –8 dalla vetta. "Sono contento a livello personale per il gol – ha spiegato il giocatore – ma soprattutto per la squadra. E’ una vittoria che vale doppio su un campo pesante. Abbiamo sofferto molto contro una squadra valida che era più abituata di noi a un campo che permetteva di impostare poco dopo che era piovuto molto in settimana. Ma abbiamo giocato di squadra aiutandoci molto. Ci siamo difesi bene rischiando poco tranne che alla fine. In fase difensiva abbiamo rimediato l’uno agli errori degli altri. Si è sentita la mancanza di un uomo d’esperienza come Leo dietro ma Marchini centrale al suo posto ha fatto bene, così come Bertonelli che non rigiocava una partita da tempo. Siamo stati tutti bravi, anche centrocampisti e attaccanti, a darci una mano a vicenda".

"E’ stata una sofferenza ma che ci ha dato delle certezze – il commento del tecnico Davide Del Nero –. Pur giocando... all’italiana, chiusi dietro nella nostra metà campo, ci siamo difesi alla grande ed è una soddisfazione aver gestito bene tutte le situazioni difficili. Gli avversari ci hanno schiacciato e non posso essere totalmente contento, ma la squadra ha dimostrato che sa anche difendersi". La Massese ora è nei playoff e gli inguaribili ottimisti fanno un pensierino addirittura al primo posto. "E’ un obiettivo difficile. La matematica dice che si può fare ma bisogna andare passo per passo. Intanto entriamo nell’élite di chi si giocherà i playoff, poi vedremo. Abbiamo anche degli scontri diretti da giocare in casa e da sfruttare al meglio. Ma ora non dobbiamo guardare alla classifica: bisogna cercare di tornare a giocare come prima della batosta di Camaiore, in serenità e divertendoci. I risultati arriveranno di conseguenza".

Gianluca Bondielli