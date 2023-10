MASSA: Il centro diventa una palestra per 700 ragazzi

Torna oggi, meteo permettendo, ’Massa è in forma’. Sono attesi oltre 700 ragazzi nelle piazze della città. Saranno 43 le realtà sportive presenti che, dalle ore 10 alle 20, ’invaderanno’ il centro e in particolare le piazze Aranci, Mercurio, Bertagnini e del Teatro, Palma, largo Matteotti e Del Nero, l’atrio del Comune oltre a viale Democrazia e viale Chiesa. Previsti anche stand e postazioni allestiti in modo da far conoscere e provare le varie discipline praticabili nel territorio: calcio, scherma, baseball, tennis, rugby, football, pattinaggio, ciclismo, trekking, yoga, arti marziali e di difesa personale, boxe, pallavolo ma anche ginnastica, atletica, fitness e le tante discipline della danza e del ballo.