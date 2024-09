’Massa città fiabesca’. Ecco tutti i vincitori

Si terrà domani, con inizio alle 17, la cerimonia di premiazione del Premio letterario internazionale ’Massa, Città fiabesca di Mare e di Marmo’, giunto alla 18ª edizione. L’evento si svolgerà nel giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa. La cerimonia sarà allietata dalla cantante apuana Ilary Zin, che si esibirà in alcuni pezzi di successo del suo repertorio. Sono previsti anche intermezzi teatrali con Pietro Chesi e gli attori del Teatro dialettale massese, con scenette esilaranti. Una violinista di San Pietroburgo farà il sottofondo alle letture. Presentano Rosaria Bonotti e Giuliano Lazzarotti. Il premio è promosso dall’associazione culturale Versilia Club con il patrocinio di Comune di Massa, Provincia e Regione. Oltre 850 sono stati i partecipanti provenienti anche da molte realtà estere.

Vediamo i vincitori assoluti di questa edizione: nella sezione poesia a tema libero vince Umberto Vicaretti; 2° ex aequo Sergio Balestra e Franco Fiorini; 3° ex aequo Sheiba Cantarano e Pier Giulio Cantarano; 4° Francesca Boi; 5° Nazzareno Bartolozzi. Nella sezione libro di poesie edito 1° assoluto lo svedese Daniel Gahnertz. Sezione ’Un racconto in cento parole’ premio ex aequo a Marcello Lazzeri e a Giovanni Mori. Nella sezione narrativa edita vince Rosalba Di Camillo. Sezione narrativa inedita con proposta di contratto editoriale per Enio Venturi, Rita Arrabito e Sebastiano Parrella. Molto partecipata anche la sezione poesia in dialetto: premio ex aequo per Giuseppina Terranova e Massimo Ghio. Sezione Arte fotografica: Azeddine Mouddaoui, Patrizia Cannazza e Paolo Niccolai.