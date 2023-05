Massa. Bambino di 2 anni corre in mezzo alle auto, salvato dall’ex sindaco Barani

Aulla (Massa Carrara), 15 maggio 2023 – Messo in salvo dall'intervento di un estraneo, a Aulla, in provincia di Massa Carrara, stamani, un bambino di meno di 2 anni che per l'apertura del cancello del giardino dove giocava è uscito e si è messo a correre in una strada trafficata sfuggendo dal controllo della madre.

Alcune auto hanno rallentato e lo hanno scansato, poi è sopraggiunto con la sua auto l'ex sindaco Lucio Barani che si è reso conto della drammatica situazione, sia per l'intenso traffico sia per il tratto curvilineo della strada, quindi ha messo di traverso la propria vettura e con un'altra passante è andato a piedi verso il piccolo.

Col bimbo per mano tutti insieme si sono diretti alla ricerca dell'abitazione. Circa 50 metri dopo, in via San Cristoforo, hanno visto un cancello aperto con un cortile con giochi per bambini. Allora hanno chiamato la mamma e riconsegnato il piccoletto con la raccomandazione di chiudere a chiave il cancello.

“È una tragedia evitata per una dose di buona e sana fortuna - ha detto Barani -, non credevo ai miei occhi nel vedere correre verso la mia macchina il piccolo. Istintivamente ho messo di traverso la vettura, anche con qualche intemperanza e suoni di clacson di automobilisti che non conoscevano i motivi del gesto. Poi hanno tutti capito e apprezzato. Una signora con amore e tenerezza lo ha preso per mano. Il piccoletto era tutto euforico è soddisfatto dell'azione fatta".