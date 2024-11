Massa a fianco delle donne. Tavolo con le istituzioni e spettacolo per le scuole

Doppio appuntamento dedicato alla delicata tematica della violenza di genere in occasione del 25 Novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Massa ha in serbo per la cittadinanza due appuntamenti imperdibili. Un tavolo di confronto con le istituzioni dal titolo ’Le conseguenze della violenza’, in programma per lunedì 25 novembre alle 18 nelle stanze del Teatro Guglielmi (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Dialogheranno il sindaco di Massa Fracesco Persiani con il prefetto Guido Aprea, il questore Santi Allegra, un rappresentante del centro antiviolenza ’Duna’ e le attrici Daniela Poggi e Mariella Nava. Si cercherà di dare risposta a quesiti ricorrenti: cosa succede quando si chiede aiuto? Qual è il ruolo delle istituzioni? Cosa possiamo fare?

Mentre il 26 novembre alle 10.30, sempre al Teatro Guglielmi, andrà in scena lo spettacolo dedicato alle scuole superiori ’Figlio non sei più giglio’ con le attrici Daniela Poggi e Mariella Nava. "Siamo ancora sconcertati dalla violenza che abbiamo vissuto tutti quanti insieme alla famiglia di Giulia Cecchettin – ha detto l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Massa Monica Bertoneri –. La sentiamo vicina come amica, compagna di classe, come figlia. Molto spesso si parla sempre di vittima e canefice ma poco delle famiglie. Abbiamo pensato quest’anno di rivolgerci ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori della nostra città con uno spettacolo-racconto a due voci sulla violenza di genere. Le attrice dialogheranno tramite musica e parole sul perché il figlio è diventato un canefice. Le domande che tutte le famiglie si pongono quando vengono rese partecipi della violenza. Vorremmo dare una nuova chiave di riflessione agli studenti, cercando di indagare il ruolo della famiglia prima e dopo. Auspichiamo, quindi, che sia un momento di confronto per tra loro, con i docenti e le famiglie".

Il 25 e il 26 novembre, poi, la polizia di Stato sarà davanti al Teatro Guglielmi con uno stand informativo dove distribuire materiale alla cittadinanza e darà risposte a chi avrà piacere di richiederle. La campagna di informazione e sensibilizzazione andrà poi avanti da gennaio nelle scuole di ogni ordine e grado, "utilizzando metodi e linguaggi adeguati a ciascuna età, con la collaborazione della polizia di Stato e della polizia postale. Porteremo all’attenzione dei ragazzi le tematiche del bullismo, cyberbullismo arrivando fino alla violenza", ha aggiunto l’assessore. "Infine, è sempre in essere la campagna informativa ’Un cuore senza ferite’ rivolta a tutta la cittadinanza e tradotta in diverse lingue. A breve i manifesti informativi andranno in ristampa e saranno redistribuiti nei luoghi di maggior frequentazione con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone". Per informazioni sugli eventi contattare il numero 0585490259 oppure scrivere a: [email protected].

Ilaria Vallerini