Mascherine obbligatorie: dove e quando

L’unità di crisi dell’Asl ha recepito l’ordinanza del ministero della Salute e la nota di accompagnamento della Regione Toscana sull’uso delle mascherine. Sul territorio aziendale permane l’obbligo di impiegare la mascherina FFP2 per tutti i lavoratori nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, durante lo svolgimento di attività in presenza di pazienti e nell’assistenza domiciliare e nell’emergenza territoriale. Per gli utenti, i visitatori e gli accompagnatori la mascherina è obbligatoria quando accedono nei reparti e negli ambulatori, nonché durante la permanenza in sale di attesa. Non è obbligatoria nei corridoi, cortili, percorsi esterni) esterni ai reparti. Per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali permane l’obbligo.