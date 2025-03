Martini secondo agli Assoluti di Enduro

Gianluca Martini sul secondo gradino del podio in Versilia. Non c’è tempo per riposarsi, per il giovane campione è arrivato subito il momento di ritornare in prova speciale, a Lido di Camaiore, dove si sono corsi gli Assoluti d’Italia di Enduro. Sfortunatamente il meteo non è stato dei migliori, pioggia, fango e condizioni estreme per tutta la settimana. Martini, leader in campionato nella 250 2t in sella alla sua GASGAS del Team MX Fontaracing, scendeva dalla pedana di partenza per difendere la prima piazza, il sabato due cadute gli sono costate care, infatti ha chiuso in seconda posizione. La domenica si è fatta sentire anche la stanchezza e si è riconfermato secondo. Gianluca è ora a soli due punti dal leader. "E’ come se fosse stata la gara di casa - ha detto -, avrei voluto vincere per me, per la squadra e per il pubblico, ma non ci sono riuscito. Voglio sfruttare questi due mesi di ‘pausa’ per allenarmi in vista del prossimo round, sempre quasi a casa, in Toscana. Grazie a tutti". Prossimo appuntamento il 10 e 11 maggio a Massa Marittima.