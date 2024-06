Marmo e mare, il connubio dei Propeller

CARRARA

Il gotha del mare ospite della cava Lazzareschi per un conviviale dedicato a soci dell’international Propeller Club di Spezia e Marina di Carrara. Una cena sotto le stelle su invito per 85 ospiti che si è svolta tra le bancate di marmo. Propeller è un’associazione dove tutti i referenti della logistica (agenti marittimi, armatori, terminalisti e tutte le figure che gravitano nel variegato mondo dei trasporti) si uniscono sia per valutare aspetti logistici ed economici che movimentano questo settore.

A dare il benvenuto alle personalità della logistica, della cultura e della Marina militare è stata la titolare Fabiola Lazzareschi. Un connubio marmo e mare realizzato per sorprendere gli ospiti che sono stati portati in cava con le jeep della Lazzareschi, mentre il catering è stato preparato dell’enoteca Dolce Momento di Riccardo Castagna. Il tutto accompagnato da cocktails di benvenuto, vino rosso e prosecco. Si tratta del primo evento organizzato dal nuovo Propeller, che dallo scorso gennaio unisce Spezia e Marina di Carrara per suggellare l’unione tra il mare e le cave di marmo. Due anime diverse di cui durante la serata hanno parlato lo scultore ed ex direttore dell’Accademia di belle arti Luciano Massari, con un intervento dedicato al marmo di Carrara, l’ammiraglio di squadra Dario Giacomin, rappresentante militare italiano nei comitati militari della Nato e dell’Unione europea che ha parlato della situazione del Mar Rosso, e l’ammiraglio sommergibilista di divisione Roberto Camerini, ex comandante del comando marittimo nord con sede a Spezia che invece ha parlato di sommergibili. Tutti e tre gli ospiti sono stati intervistati dal giornalista e grande appassionato di mare Carlo Romeo. Tra gli ospiti anche Monica Selene Mazzarese, comandante del Porto di Marina di Carrara, Mario Sommariva, presidente dell’Adsp Mar Ligure Orientale, Carlo Merli, ex rappresentante della Holding Fhp e l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini. Non potevano mancare il presidente di Proppeler Marina di Carrara Gianluca Agostinelli, il consigliere Andrea Ghirlanda e Silvia Rossi, che assieme al loro team hanno organizzato l’evento.

Alessandra Poggi