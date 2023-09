Marmettola e scarti. Idee per una seconda vita

L’Accademia di belle arti ha ospitato la premiazione del concorso ‘Nuove idee per Carrara e il suo marmo’, che ha visto una numerosa partecipazione di big del marmo e del presidente della Regione Eugenio Giani. Il concorso è stato organizzato dall’associazione ‘Carrara 2030’ presieduta da Mirella Vanelli, che riunisce importanti aziende del settore lapideo del distretto Apulo-Versiliese per valorizzare l’economia circolare del materiale estratto come risorsa economica e sociale. Per la categoria architettura e designer ha vinto ‘Polvere di Marmo 2.0’, l’idea progettuale degli architetti Matteo Zetti ed Eva Parigi di Zpstudio, un brevetto che prevede la trasformazione dei sottoprodotti del marmo in materiale per stampanti 3D. Tecnologia dei materiali: il premio a ‘Solidum’ di Orlando Pandolfi, realizzato in collaborazione Nicola Careddu, Paola Meloni e Gianfranco Carcangiu. Progetto che prevede di trasformare lo sfrido di lavorazione del marmo per la realizzazione di pannelli per edilizia, cementi speciali, elementi 3D mediante stampa. Per la categoria opere di ingegneria è stato premiato ‘Zero Stone Waste’ di Paolo Marone, un impianto che ricicla fanghi trasformandoli in aggreganti e leganti adesivi. Tra i numerosi interventi è spiccato quello dell’imprenditore Erich Lucchetti, già presidente Confindustria, che ha chiesto a Comune e Regione di istituire un tavolo di lavoro permanente per dare risposte serie alla mancanza di un reticolo idrico al monte e una pulizia una tantum delle terre in montagna. Giuseppe Baccioli di Marble Way, ha parlato dell’esigenza di trasformare le terre prodotte (10mila al giorno) in altri materiali e della volontà dei 39 associati di voler investire nella marmettola.

A.P