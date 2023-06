Marina, capitale mondiale della vela Al via il campionato italiano d’altura I big del vento alle boe di partenza

di Patrik Pucciarelli

Marina di Carrara, capitale della vela. Oggi, alle 11,55, il via al campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 che, per quattro giorni, impegnerà timonieri e prodieri nello specchio di mare antistante il porto di Marina. Ieri la cerimonia d’apertura con il giuramento degli atleti, degli ufficiali di regata, l’alzabandiera. Ad aprire l’evento il presidente del Club Nautico Carloandrea Simonelli. "Mi auguro che il campionato soddisfi le aspettative. Sono oggi in una veste insolita visto che normalmente sono in mezzo agli equipaggi impegnato a regatare". Sono arrivate da tutta Italia le 42 barche, dai 9 ai 16 metri divise in 4 classi, che prenderanno il largo da questa terra di tradizione marinaresca. Dopo il briefing tecnico, il segnale di avviso della prima prova. Per i giorni successivi, il Consiglio di regata stabilirà l’orario di partenza. Gli equipaggi si sfideranno nell’arco di quattro giornate su percorsi ‘a bastone’ tra le boe, con il classico succedersi di lati di bolina e di poppa. Il campionato di vela d’altura è uno degli appuntamenti più importanti della stagione velica tricolore. Ogni anno le migliori barche si ritrovano per dare l’assalto agli scudetti. Si riuniscono yacht delle categorie regata e crociera-regata, suddivise in varie classi per dimensione. Le imbarcazioni in gara sono l’espressione della più moderna cantieristica italiana e internazionale. E’ una vela che coinvolge migliaia di appassionati, armatori e velisti, in un fitto calendario che culmina proprio con il campionato Italiano, l’evento più atteso. "Il Campionato Italiano Assoluto d’Altura rappresenta un momento importante per tutti i team – spiega il presidente dell’Unione Vela d’Altura Italiana, Fabrizio Gagliardi—. Una sfida che premia la preparazione e il lavoro di gruppo. Quest’anno siamo ospiti del Club Nautico di Marina che ha fatto il massimo per garantire una perfetta organizzazione, sono sicuro che le aspettative saranno rispettate". Poi Andrea Leonardi della federvela Toscana. "Stiamo vivendo uno dei migliori momenti della vela in Toscana. I numeri sono in crescita, la vela sta allargando i suoi confini". Presente anche la nuova comandante della Capitaneria di Porto, Monica Selene Mazzarese. "Questa è la mia prima occasione di parlare a una grande manifestazione. Guardare tutta questa organizzazione fa un grande effetto. Pratico vela e so quanta passione ci sia dietro tutto questo". Facendo un focus sugli equipaggi abbiamo: il Club Swan42, Mela, armato e timonato da Andrea Rossi con Enrico Zennaro alla tattica, che lo scorso fine settimana è salito sul gradino più alto del podio a Porto Cervo. Sulla linea di partenza anche Fantaghirò, armato da Carlandrea Simonelli. Il Club Swan50, Giuliana, dell’armatore Alberto Franchi. Poi Morgan V di Nicola De Gemmis vincitore lo scorso anno nelle classi A e B (barche più grandi). Rachistar, Katariina II, Blue Sky, Tengher e Ulika completano la flotta Swan. Tra gli scafi di casa il Grand Soleil 37, Valhalla di Marco Bruna e il Vismara 46 K8 armato da Riccardo Crotti. Presente anche Sugar, il Corsa 915 di Alex Magnani, che quest’anno dovrà vedersela con uno scafo gemello, Farfallina 2 di Davide Noli. Infine domani alle 21, la cena di gala riservata agli armatori e il 30, a partire dalle 19, il Crew Party con aperitivo e musica dal vivo. Presenti anche l’assessore allo sport Lara Benfatto, Elisabetta Sordi vice presidente della Provincia, Vittorio Cucurnia delegato coni provinciale e Roberto Sabella comandante sezione velica della Marina Militare di La Spezia.