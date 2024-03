Manutenzione all’acquedotto

Gaia effettua domani lavori di manutenzione sull’impianto dell’acquedotto che serve la frazione di Groppoli e zone limitrofe del Comune di Mulazzo. Dalle 10 alle 13 e fino al termine dei lavori, si potranno verificare sospensioni dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nella frazione di Groppoli e precisamente in via del Molino, via del Fossone, via San Benedetto, via delle Polle, via Borgo Vecchio, via Enrico Fermi, via Talavorno, via Provinciale e zone limitrofe (interessati 140 utenti) del Comune di Mulazzo. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua pochi minuti. I lavori potranno essere prorogati in caso di meteo avverso.