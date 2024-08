"Manca personale nel blocco operatorio del Noa"

Stato di agitazione dei dipendenti del blocco operatorio del Noa per mancanza di personale. Uno sciopero che era già nell’aria ma che ora lo preannuncia Nicola Andreani della segreteria territoriale del Nursind, dopo quello proclamato dalla Fp Cgil di Massa Carrara. "Servono risposte, è impossibile gestire la recovery room - scrive il rappresentante all’interno dell’ospedale -. In particolare viene segnalata una grave carenza di personale infermieristico in relazione ai volumi di attività, cosa che si ripercuote sull’organizzazione e sul clima interno, oltre a problematiche di tipo organizzativo e legate alla cosiddetta ‘recovery room’. Nei prossimi giorni il sindacato sarà convocato in prefettura insieme alla direzione dell’Asl per un incontro di conciliazione onde evitare la proclamazione dello sciopero. La gravissima carenza di personale fa sì che ai dipendenti venga richiesto di fare anche cinque reperibilità in due settimane, con uno stress che è del tutto evidente che può portare a un innalzamento del rischio clinico".

"L’altro problema che abbiamo sottolineato riguarda la cosiddetta recovery room - prosegue Andreani -, ovvero la stanza dove viene monitorato a vista il paziente durante il risveglio post-operatorio a cura di infermieri esperti nella rilevazione e valutazione dei parametri vitali. Com’è possibile garantire la necessaria attenzione se il personale è costretto a spostarsi da una stanza all’altra? Nel nostro blocco operatorio vengono effettuati oltre 10mila interventi annui".