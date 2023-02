Maltrattamenti in famiglia L’ex marito viene assolto

Assolto dalle accuse di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di una minore presente. Finisce l’odissea giudiziaria per un 50enne accusato dalla ex moglie di averle fatto vivere una vita d’inferno durante il loro matrimonio. Il presidente del collegiale, il giudice Ermanno De Mattia, ha ascoltato la testimonianza a favore della parte civile presieduta dalla legale Maria Elisabetta Dell’Amico, sostituita dalla collega Lara Balderi, ovvero la madre della donna straniera che aveva accusato il marito, quella della difesa presieduta dalla legale Simona Dell’Amico, ovvero la prima moglie dell’uomo e lo stesso ’imputato, prima di pronunciare sentenza di assoluzione. I fatti risalgono al periodo 2016-2020, prima della denuncia ai carabinieri della donna. "Litigavamo, è vero, ma per problemi economici. Mi sono trovato in 60 metri a dover mantenere 5 persone. I litigi non erano mai violenti. Provo fastidio ad essere stato trascinato qui, non ho mai pensato di fare neanche lontanamente quello per il quale mi accusano. Sono sotto cura da luglio, queste accuse mi hanno fatto ammalare. La donna che mi accusa ha avuto rapporti con i miei figli, parlava molto male di me, diceva che le volevo buttare l’acido in faccia e dopo due giorni mi ha sposato. è normale? Non ho mai picchiato la mia ex, né nessuna donna. Ho rinunciato a curarmi i denti. Lei non è mai stata controllata economicamente. Le sue visite mediche sono state tutte pagate con i miei soldi. Ricordo che quando se n’è andata mi mando un messaggio con scritto: ’Se vuoi che ritiro la denuncia mi devi dare 6mila euro’". La pm Marianna Di Palo aveva chiesto tre anni di pena.

AM