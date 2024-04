Macilotti a sostegno di Sardella

La lista civica “FarecomuneRosySardella“ organizza “Cambiare è possibile“ per fare comune la narrazione dell’esperienza di Matteo Macilotti eletto primo cittadino di Chiampo, in provincia di Vicenza, per due mandati consecutivi (nel 2018 oltre il 90% delle preferenze) e supportato da una lista civica.

"L’esperienza di Macilotti è fondamentale per rendere tutti consapevoli come in un momento storico in cui le persone sono disaffezionate ai giochi delle coalizioni, messe insieme solo per raccogliere voti, e sempre più lontane dalle reali esigenze, sia possibile invece per gli elettori sperimentare nuove forme di politica (nel senso più nobile del termine e cioè occuparsi della città e della società) – spiegano dalla lista – Una politica fatta di concretezza, ascolto, volti nuovi e indipendenza da interessi partitici. Un’idea di politica portata avanti anche dal Comitato elettorale di Fosdinovo che da oltre un anno ha iniziato a incontrarsi per ragionare su come ridare forza al Comune messo a dura prova da un’inadeguata amministrazione protrattasi da ormai un decennio. Dalle idee e dall’impegno di persone che abitano il territorio che si confrontano e si scontrano con i problemi e le potenzialità inespresse è nata la lista civica indipendente “FarecomuneRosySardella“, aperta a tutti coloro che si riconoscono nel progetto e che dal mese di marzo è andata a incontrare gli abitanti delle frazioni per riallacciare quel dialogo tra amministrati e amministratori venuto meno negli anni, e dagli incontri sempre più chiara è emersa l’esigenza di cambiare passo". Matteo Macilotti sarà alla biblioteca di Fosdinovo stasera dalle 21, l’incontro è anche in streaming sulla pagina FB Listacivica“FarecomuneRosySardella“.