Lunigiana storica e giornalismo Aulla istituisce un premio intitolato a Gianluca Uberti

La seconda edizione del Premio “Centurione Scrittori della Lunigiana Storica” celebrato domenica in Sala delle Muse ad Aulla, non solo è stata un successo ma ha permesso di accendere l’interesse sulla cultura locale. La serata è stata aperta dalla scrittrice aullese Marina Pratici, con il commosso annuncio dell’istituzione del Premio “Giornalista della Lunigiana Storica” in memoria del cronista Gianluca Uberti, di recente scomparso. L’emozione ha riempito la sala con il ricordo dell’apprezzato giornalista da parte del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e del presidente della Pro Loco “Città di Aulla”, Marco Profili.

Tanti i presenti ad applaudire i premiati di questa edizione. Tra loro Rodolfo Vettorello, candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2020, membro dell’Italian Poetry, l’associazione dei più rappresentativi poeti nazionali, al primo posto in 242 concorsi letterari di prestigio e nove premi alla carriera, è stato insignito del Premio Centurione Carriera Internazionale. Poi Giuseppe Benelli, presidente della Fondazione “Città del Libro” per il premio Bancarella ha ricevuto il premio Centurione Carriera, mentre Riccardo Boggi, alla guida del museo dell’abbazia di San Caprasio, è stato insignito del premio Centurione Scrittore di Lunigiana così come Oreste Verrini, autore di “Chiamatemi Marconi” con Athos Bigongiali.

Ad indicare i premiati, una giuria con presidenza onoraria dello scrittore lericino di bestseller Marco Buticchi e presidenza esecutiva di Marina Pratici, composta da Davide Baroni, Roberto Benvenuto, Gaia Greco, Rita Innocenti e Nives Rabà. Agli interventi di altissimo livello dei premiati, sono seguiti preziosi contributi del poeta lunigianese Francesco Fedele e dell’artista carrarino Simone Lorenzini che ha donato un toccante omaggio alla Romagna. La serata si è conclusa con un’immersione nei sapori di Lunigiana, con il “Dolce Centurione” creato dallo chef Rolando Paganini, fatto con farina di castagne, miele nostrano e ciliegie sotto spirito, come da antica tradizione, servito in abbinamento alla storica China Clementi, elisir di Lunigiana.

L’evento culturale è stato organizzato dalla Pro Loco cittadina, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, e realizzato in collaborazione con l’Associazione Antiche Tradizioni "Amighi d’Sghigia", Culturamente Toscana e dintorni, Cenacolo "Le Nove Muse" e Ciesart.

Michela Carlotti