Luna park a rischio: "Intoppi burocratici"

Rimandata a data da destinarsi l’apertura del luna park dei fratelli Lazzeri. Una questione burocratica sta ritardando l’apertura del parco giochi più atteso dai bambini. Senza contare che le circa cinquanta famiglie di giostrai non stanno lavorando da sabato, giornata dell’inaugurazione. E’ la prima volta in sessant’anni che accade una cosa del genere, nonostante il luna park dei fratelli Lazzeri sia considerato tra i più belli e divertenti d’Italia. Una situazione di stallo che potrebbe cancellare l’attrazione estiva della Imm. Tutti si augurano che il luna park torni preso a colorare le serate all’insegna del divertimento, e che gli uffici comunali trovino una via d’uscita.

Esiste pure una legge che tutela questo genere di attrazioni. Si tratta della 337 in materia di disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, che recita "lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore". La legge prevede l’obbligoper i Comuni di individuare le aree comunali disponibili per le installazioni di circhi e spettacoli viaggianti per l’applicazione delle tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Insomma un pasticciaccio che ha a che fare con l’area della Immc he dovrà essere occupata da Nausicaa e che di fatto impedisce all’edizione 2024 del luna park di partire. Un problema burocratico sorto all’ultimo momento visto che la stessa Imm aveva pubblicizzato l’apertura ufficiale sabato scorso con un comunicato stampa. Intanto i bambini attendono con ansia che riapra.