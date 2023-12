Luciano Luciani, il glottologo che rese nobile il dialetto cararrese

A cento anni dalla nascita di Luciano Luciani il Comune di Carrara organizza con l’Accademia Aruntica, una giornata di approfondimento sulla figura del celebre glottologo, autore del dizionario del dialetto carrarese. L’appuntamento è per sabato alle 16 a Palazzo Binelli. Al convegno moderato dalla presidente dell’Aruntica, Cristina Andrei, parteciperanno esperti di dialetto. Dopo i saluti della sindaca Serena Arrighi e dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi, interverranno Michele Armanini (istituto internazionale di studi liguri) con ‘Il dialetto carrarese nell’ambito dei dialetti liguri – apuani’, Gualtiero Magnani (Aruntica) ‘Profilo biologico culturale di Luciano Luciani’, Franco Fanciullo (docente di glottologia e dell’università di Pisa) ‘Il vocabolario del dialetto carrarese’, Daniele Canali (storico locale) ‘Luciani e la prima edizione del 1993 del volume ‘Il dialetto carrarese’, Alma Vittoria Cordiviola (poetessa) ‘L’utilizzo del dialetto e il lascito di Luciani’.

Nell’occasione saranno disponibili la seconda edizione del volume ’Il dialetto carrarese. Suoni, forme, costrutti, parole’, ristampato con la collaborazione del Comune, e il "Vocabolario del dialetto carrarese", le due opere più note di Luciani. "Ho un ricordo personale molto bello del professor Luciani: lo ricordo, oltre che per la ricerca preziosissima sul nostro dialetto, come grande studioso, appassionato di cultura classica – commenta Dazzi –. La sua libreria era l’unica in cui trovavo in città, negli anni dei miei studi universitari, i testi greci e latini con traduzione ed era spesso lui insieme alle figlie a dare consigli e suggerimenti, sempre con grande passione verso gli studenti".

Luciano Luciani, nato a Carrara, professore di lettere latine e greche al Liceo classico “Repetti” e al “Parentucelli” di Sarzana, è stato Direttore dal 1953 al 1963 del “Comitato Apuano di Etnografia e Linguistica” (fondato e presieduto a Carrara da Gino Bottiglioni dell’Università di Bologna) e membro della “Società Italiana di Glottologia.