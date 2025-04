Luci della ribalta per le creazioni di due architetti lunigianesi

Architetti lunigianesi citati per le loro creazioni da rivista nazionale specializzata. Hanno ottenuto una intera pagina della rivista specializzata "Stil’è" (Publiscoop Ed. Srl.), che viene abbinata al quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", dedicata alle loro creazioni, gli architetti lunigianesi Raphael Nanti di Fivizzano e Giorgio Valenti di Licciana Nardi (nella foto). Recentemente, infatti, i due professionisti, sono stati intervistati per il loro competente impegno portato avanti nel ’Gruppo 69 Creazioni’, lo studio creato nel 1997, frutto della loro visione condivisa. "Abituati a operare in un territorio stretto fra colline e montagne, costellato di antiche borgate attraversate dalla storia – dice Nanti – abbiamo una innata propensione a essere flessibili. E’ questo patrimonio di esperienze e capacità uniche che ci permette di fare la differenza".

Nel tempo i due architetti si sono specializzati nel ’green building’, utilizzando tecnologie d’avanguardia per la realizzazione di abitazioni in legno. "Siamo alla continua ricerca di nuove soluzioni necessarie ai bisogni contemporanei – spiega Valenti – nel contesto del paesaggio in cui operiamo, assai delicato e che necessita del massimo rispetto. Una prerogativa che ci porta a occuparci di attività assai diverse fra loro, con uno speciale focus puntato su sfide innovative e sostenibili". Un insieme di esperienze fondate su collaborazioni importanti attuate con realtà di spicco a livello locale.

"Abbiamo attraversato un percorso in cui abbiamo sviluppato conoscenze tali – sottolinea Raphael Nanti – che ci permettono di intervenire su restauri di beni culturali, recupero e trasformazione di grandi strutture produttive, nuove costruzioni di prestigio con tecnologie costruttive molteplici, riqualificazione energetica e sismica di condomini. Soluzioni pertanto, le nostre, ’all in one’, per una totale gestione del cliente".

Roberto Oligeri