Lotta allo spopolamento: "Le aree interne in crisi"

"Lo spopolamento è una realtà delle aree interne di tutta Italia che preoccupa e di cui si discute molto. Vediamo su questo il caso di Fosdinovo - dice Giorgio Bonalume, assessore alle attività produttive - In base ai dati dell’Anagrafe nel 2017 vi erano 4787 abitanti, divenuti 4707 nel 2018, 4745 nel 2019, 4719 nel 2020, 4683 nel 2021, 4669 nel 2022 e infine 4677 nel 2023. In sei anni, il calo è stato di 110 abitanti, ovvero del 2,3%. Si può notare che, in due anni, il 2019 e il 2023 la popolazione è aumentata. Allargando la visuale, tra il 2018 e il 2022, in base ai rapporti ufficiali della CCIAA, la popolazione della provincia da 195.061 abitanti, è scesa ai 187.274, è quindi diminuita del 3,99%; diminuzione superiore a Fosdinovo. Sempre secondo il rapporto dell’ISR nel dettaglio comunale, nel 2022 Fivizzano ha perso 119 residenti, Aulla 63, Villafranca 61, Bagnone 46 e Pontremoli 40. Anche tutti gli altri Comuni, Fosdinovo compreso -14 hanno registrato saldi negativi, eccetto Comano con 5 residenti in più. Numeri questi utili a fare confronti su basi reali - spiega Bonalume - a controllare e giudicare meglio, nel bene e nel male i cambiamenti in corso e l’operato delle amministrazioni". Su Fosdinovo si può considerare come la sua segmentazione sia compresa in 3 aree ben distinte: Caniparola, il borgo e le frazioni che guardano il mare e le frazioni a monte che presentano diverse condizioni e dinamiche, comprese quelle abitative. "Osservando più da vicino le singole realtà, nella frazione di Tendola al 31 dicembre 2019 risultavano 192 abitanti (100 uomini e 92 donne) per un totale di 97 famiglie mentre al 30 novembre 2023 rsultavano 182 abitanti per un totale di 93 famiglie. La diminuzione è stata di circa il 5% ma non molto superiore a quello dell’intera provincia e meno negativo dei valori rilevati in analoghe aree interne. E’ necessario interrogarsi su situazioni specifiche - termina - e programmare come intervenire evitando le generalizzazioni e tenendo ben presente la realtà in cui si vive".

Roberto Oligeri